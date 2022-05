MARANO, MAXI PERDITA IDRICA DI VIA FAVA: INIZIATI I LAVORI

106 Visite

Sono iniziati poco fa i lavori di riparazione della perdita idrica che ha interessato, per quasi tutta la giornata di ieri, la zona di via Fava. Sul posto, intorno alle 7,45, sono giunti diversi operai. La mandata dell’acqua era stata chiusa in precedenza. I lavori, che non sono eseguiti da dipendenti comunali (almeno questa è l’indicazione fornita ieri), dovrebbero proseguire fino alle 16 di oggi, secondo quanto riportato in un avviso.













