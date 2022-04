Processo Bertini-Simeoli-Cesaro: ieri esame e controesame dell’ex dirigente di Marano Santelia

213 Visite

Si è celebrata ieri l’ennesima udienza del processo che vede imputati l’ex sindaco Mauro Bertini, l’imprenditore edile Angelo Simeoli, i fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, l’ex dirigente dell’ufficio tecnico di Marano, Armando Santelia (nella foto), l’ex consigliere comunale Dino Pellecchia.

Ieri l’udienza è stata caratterizzata dall’esame e dal controesame degli imputati Santelia e Pellecchia. Il racconto dell’ex dirigente comunale, scelto da Bertini all’inizio degli anni Duemila, è stato in alcuni passaggi ricco di non ricordo. In un verbale dei carabinieri del Ros, datato 2016, l’ex sindaco Bertini – che aveva contattato di sua sponte i militari – definisce Santelia come uomo “completamente a servito a quella gente”, con riferimenti ad ambienti dell’imprenditoria deviata maranese. Sia Santelia che Bertini sono difesi dall’avvocato Filippelli. Le udienze, con l’interrogatorio di altri imputati, proseguiranno nelle prossime settimane.













