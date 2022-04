Marano, seconda passeggiata ecologica nel bosco della Salandra

49 Visite

Domenica seconda passeggiata ecologista al Bosco della Salandra. Secondo appuntamento della passeggiata ecologista per scoprire le bellezze inesplorate del nostro territorio Maranese. Luoghi dimenticati o sconosciuti a tanti cittadini e cittadine ricchi di una storia antica cristallizzata in una imponente natura.

Il Bosco della Salandra è un polmone verde poco distante dal centro urbano, uno spazio alternativo con un grosso potenziale da recuperare per la nostra comunità, un luogo da riqualificare come altri spazi della nostra terra ma che anche nell’attuale condizione, seppur non ottimale, è avvolto di un indiscutibile fascino.

Vi aspettiamo domenica 10 aprile alle 10:00 automuniti nei pressi del Bar Mio in via Casalanno 103/105 per raggiungere in gruppo il bosco.

Raggiungeteci con abiti comodi, cappellini, guanti, sacchetti per i rifiuti o qualsiasi altra cosa possa aiutarci a ripulire il Bosco, per trascorrere insieme una mattinata rilassante, sana e perché no, avventurosa!

Comunicato Stampa Casa del Popolo Marano