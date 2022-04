Marano, scuola Siani: volontari in campo per rimuovere la vegetazione e gli ostacoli che impediscono l’accesso alla struttura

77 Visite

In un Comune Commissariato, dove i livelli di disattenzione istituzionale sono ai massimi storici, sono le Associazioni territoriali a scendere in campo, affiancati dal servizio civile e dai volontari di zona.

Oggi è stata riqualificata la zona limitrofa all’Istituto Scolastico “Giancarlo Siani” che a causa della totale mancanza di pulizia e manutenzione di alcun genere, sia per

quanto riguarda la vegetazione che per il dissesto del passeggio, non consente un comodo accesso alla struttura.

Questa la denuncia di alcuni genitori, che con il supporto dell’Associazione “SolidaliconTe” e hanno deciso di intervenire in prima persona.

Infatti, con il supporto dell’Associazione “SolidaliconTe” è stato allertato anche il Nucleo operativo cinofilo Ecoby protezione civile che oltre ai volontari metterà a disposizione anche le attrezzature per procedere alla pulizia ed alla potatura di erbacce e cespugli.

Il Presidente di “SolidaliconTe” esprime la propria soddisfazione per l’iniziativa: “Dopo anni di battaglie è importante vedere quante persone si stiano attivando insieme a noi per riportare dignità a Marano, intervenire nelle scuole e per i nostri figli è la priorità, soprattutto in casi come questo, dove non veniva garantito l’accesso alla Scuola in particolare ai ragazzi con difficoltà motorie”.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS