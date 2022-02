Premio The champion la nuova iniziativa di Ugo Autuori 

77 Visite

Si svolgerà domenica 27 febbraio a villa Domi la kermesse ideata da Ugo Autuori che celebra le professioni. Attesi nel parterre di premiati l’ex senatore e star social oramai Antonio Razzi, il mentalista Luca Volpe , i cantanti partenopei Giuseppe Gambi e Gennaro De Crescenzo, la consulente d’immagine Roberta Proietti, la cantante storica del sound napoletano Ida Rendano e per finire la coppia Tony colombo e Tina Rispoli che hanno accolto con piacere l’invito rivolto e nell’occasione Tony Colombo presenterà il suo nuovo progetto discografico in versione limitata che uscirà l’indomani 28 febbraio.

Era prevista anche la bellissima attrice Eva Grimaldi reduce dall’ultima partecipazione al grande fratello, ma sembra che non potrà esserci per problemi di salute, ma Ugo Autuori conferma che sarà presente invece Giuseppe di Tommaso giornalista di Rai 1 e inviato della squadra di Alberto Matano che lo scorso anno balzò alla cronaca positiva per aver ritrovato il piccolo Samuele che era scomparso nelle campagne del Mugello.













