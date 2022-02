ISCHIA, GIORNATA FORMATIVA PER GLI STUDENTI SUL PROBLEMA DEGLI INCIDENTI STRADALI E PREVENZIONE

Da anni l’isola di Ischia sta vivendo momenti delicati e difficiliper quanto riguarda il tema della sicurezza stradale, anche in riferimento ai gravi incidenti stradali. La dirigente Scolastica del Liceo Statale G. Buchner di Ischia Prof.ssa Assunta Barbieri in sinergia con il Comandante Colonnello Antonio Piricelli docente della Scuola di Polizia Locale della Regione Campania, ha voluto dedicare ai suoi studenti un percorso di “ studio e formazione sulla sicurezza stradale ”. L’iniziativa è stata accoltacon soddisfazione e patrocinata dall’Assessore alla Sicurezza Legalità Immigrazione della Regione Campania S.E. Prefetto Mario Morcone, dal Sindaco del Comune di Ischia dott. Vincenzo Ferrandino e dal Dirigente della Scuola di Polizia Locale della Regione Campania dott. Dionisio Limongelli.Sabato 26 febbraio p.v. alle ore 10.00 presso il Treatro Polifunzionale di Ischia si terrà per gli studenti del Liceo G. Buchner di Ischia il I° Seminario Giuridico Tecnico con argomento “ l’Isola di Ischia il grave problema degli incidenti stradali, la sicurezza stradale, il rispetto delle regole, le attività di prevenzione”. Interverrano il Dirigente della Scuola di Polizia della Regione Campania dott. Dionisio Limongelli, il Dirigente Staff Tecnico Operativo DG Salute e Coordinamento SSR Regione Campania dott. Pietro Buono, i Sindaci dei Comuni di Ischia Vincenzo Ferrandino, Forio di IschiaFrancesco Del Deo, Casamicciola Terme Giovan Battista Castagna, Barano di Ischia Dionigi Gaudioso, Lacco Ameno Giacomo Pascale, Serrara Fontana Irene Iacono, il Presidente dell’Associazione Gaia “ il piacere di non tacere presidente “ Sergio di Meglio ed il Comitato “ la Strada del Buon Senso “rappresentata dal dott. Andrea di Manso. Dalle ore 11.15 si terràil Focus sulla Sicurezza Stradale, norme comportamentali e problemi pratici di Codice della Strada docente Comandante Colonnello Antonio Piricelli.