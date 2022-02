Marano. Droga, sequestri, arresti e controlli: in 24 ore tre blitz di polizia, finanza e vigili

64 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile e i finanzieri del Gruppo Fiumicino Aeroporto, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in una villetta di via Castel Belvedere a Marano di Napoli

dove hanno trovato tre persone e, in un’auto parcheggiata nel garage, 48 blocchi di hashish per un peso complessivo di oltre 25 kg mentre, in un’intercapedine ricavata in una legnaia, sono stati rinvenuti altri 89 blocchi della stessa sostanza del peso di oltre 57 kg e un orologio di un noto marchio.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Tevere, in un locale di pertinenza dell’abitazione di uno dei tre, dove hanno sequestrato altri 62 blocchi di hashish per oltre 19 kg.

F.G. e P.M. di 68 e 54 anni, entrambi di Marano di Napoli e con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente aggravato, mentre un 39enne, anch’egli di Marano e con precedenti di polizia, è stato denunciato per lo stesso reato.

Ieri, invece, in via Parrocchia sequestrati 130 grammi cocaina e modeste quantità hashish: in carcere mamma e figlio, entrambi con precedenti.

Marano di Napoli: madre e figlio sorpresi con la droga. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Parrocchia a Marano di Napoli in cui hanno trovato due persone e 38 involucri con circa 130 grammi di cocaina, due stecche del peso di 1,5 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, un trita erba, un coltello con la lama della lunghezza di 15 cm, un taglierino, diverso materiale per il confezionamento della droga, 3 cellulari e 1374 euro.

M.P. e R.D.L., di 29 e 61 anni con precedenti di polizia, entrambi di Marano di Napoli, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Controlli a largo raggio degli agenti della polizia municipale. Due pattuglie, agli ordini del comandante Luigi Maiello, sono state impegnate oggi in alcuni posti di controllo. Il bilancio è di quindici veicoli controllati, tre dei quali sequestrati perché privi di assicurazione. Eseguito anche un controllo e prevenzione mobilità per utenti deboli: posti invalidi e fermate autobus. Sui principali corsi sono stati elevati dieci provvedimenti e sanzioni. Controlli green pass, infine, cinque attività con dieci clienti controllati risultati regolari













