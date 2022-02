Pnrr, Sessa (FI): bene tavolo di monitoraggio per aiuti a Enti locali

62 Visite

La deputata azzurra: «Sud ritorna protagonista grazie a ministra Carfagna»

ROMA – «Accolgo con soddisfazione e convinzione l’iniziativa varata del Governo, a cura dei ministri Brunetta e Gelmini, di istituire un tavolo di monitoraggio sulle misure previste dal Pnrr per aiutare gli Enti locali nell’elaborazione e nell’esecuzione dei progetti che dovranno rilanciare il sistema Paese».

A dirlo è la deputata di Forza Italia, Rossella Sessa.

«Il coordinamento della cabina di regia affidato al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento degli Affari regionali e le Autonomie, e la partecipazione di rappresentanti del ministero dell’Economia, del Dipartimento per le politiche di coesione, di Regioni, Province e Comuni, sono una garanzia – spiega la parlamentare azzurra – per la piena tutela e rappresentanza di tutti i players istituzionali coinvolti».

«La mia lunga esperienza di funzionaria del Formez PA e il lavoro condotto a stretto contatto con gli Enti locali mi ha permesso di constatare in prima persona le difficoltà e i mille ostacoli nell’implementazione e nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – ha concluso l’on. Sessa –. Poter contare su una struttura di supporto è un valore aggiunto di straordinaria importanza strategica soprattutto per le realtà del Sud che, grazie all’impegno della ministra per la Coesione, Mara Carfagna, avranno modo di poter accedere a strumenti di sviluppo del territorio finora impensabili».













