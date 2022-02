Di Fenza, Trasporti: “Studenti pendolari e lavoratori in difficoltà. L’Alilauro chiarisca le motivazioni delle soppressioni delle corse”

89 Visite

“La soppressione delle corse delle ore 07,05 e 07,35 da Napoli per Ischia, attuata a partire dallo scorso 2 gennaio 2022, crea preoccupazione e inficia sulle attività dei pendolari, tra questi molti studenti e insegnanti che si recano sull’Isola. E’ questa la denuncia che insieme alla Consigliera della IV Municipalità Eliana Troise ho raccolto dal comparto scolastico e dai viaggiatori interessati”. A scriverlo in una nota è il Consigliere Regionale dei Moderati Pasquale Di Fenza. “Le categorie colpite dalla soppressione delle corse, spesso, non riescono a raggiungere il posto di lavoro in quanto il solo mezzo di trasporto delle ore 07,15 non consente spesso neanche il tempo per l’erogazione dei biglietti necessari per salire a bordo. E’ da tenere conto che dal nuovo quadro orari degli accosti, contenente la nuova programmazione dei servizi minimi e i nuovi servizi marittimi autorizzati con periodicità annuale ( approvato con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n.118 del 29/12/2021) si evince che le linee erogate da Alilauro non risultano soppresse e che quindi le stesse dovrebbero essere, allo stato attuale, attive. Chiediamo pertanto chiarimenti alla Alilauro al fine di conoscere le motivazioni che sono alla base di questa inaspettata scelta aziendale, visto che la platea interessata non ha ricevuto alcun tipo di preavviso. Sarebbe opportuno e necessario che le corse delle 7.05 e delle 07.35 da Napoli per Forio via Ischia vengano nuovamente riattivate al fine di contemperare le esigenze di docenti, studenti e lavoratori. E’ questo l’invito che rivolgiamo alla Alilauro”.

“Nel frattempo – prosegue Di Fenza – mi farò carico di questa problematica e la sottoporrò all’attenzione della Commissione Trasporti di cui faccio parte e nel caso proporrò un question time sul tema”













