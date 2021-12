Tatuaggi a colori, la stretta dell’Ue: “Vietati alcuni inchiostri, sono cancerogeni”

59 Visite

Negli ultimi giorni numerosi giornali e siti di notizie hanno pubblicato articoli con titoli come «Tatuaggi a colore vietati», «Addio tatuaggi a colori» o «L’UE dice basta ai tatuaggi colorati», descrivendo un provvedimento dell’Unione Europea che entrerà in vigore all’inizio del 2022 come un “divieto” ai tatuaggi colorati. In realtà, il regolamento è noto da tempo e non vieta l’impiego dei colori da parte dei tatuatori, ma introduce nuovi obblighi che potrebbero provocare dei problemi temporanei al settore.

Le regole sono state decise per dare indicazioni più chiare sulle sostanze che si possono impiegare per tatuare la pelle, cercando di mettere ordine in un ambito finora poco normato e con non pochi rischi per la salute. Erano state decise alla fine del 2020 dopo un lungo processo di revisione delle sostanze impiegate negli inchiostri dei tatuaggi, lasciando quindi ai produttori un anno di tempo per adeguarsi e modificare le tipologie di pigmenti utilizzati. Sembra però che questa fase di adeguamento sia piuttosto indietro.

Alcuni dei produttori infatti avevano segnalato difficoltà tecniche nello sviluppo delle alternative e non potranno probabilmente offrire nuovi prodotti in tempo per l’entrata in vigore delle nuove regole (erano state comunque previste deroghe per colori difficili da produrre senza particolari sostanze). Le difficoltà più grandi hanno riguardato lo sviluppo di alternative all’impiego dell’alcol isopropilico, presente nella composizione di numerosi inchiostri per i tatuaggi.

Alcuni inchiostri colorati potrebbero quindi non essere disponibili per un po’ di tempo, cosa che ha portato gli operatori del settore a protestare e ad avviare petizioni in diversi paesi. Eventuali carenze, difficili da stimare, dovrebbero comunque risolversi man mano che saranno sostituiti i prodotti con le loro nuove versioni, compatibilmente ai tempi di aggiornamento degli impianti.













