MARANO, IL PD A CONGRESSO: OGGI L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO. SARA’ SORRENTINO, MA UNA COMPONENTE E’ GIA’ SUL PIEDE DI GUERRA

Giornata di congresso ed elezione del segretario del circolo del Pd, da diversi commissariato dalla Federazione provinciale. I dem – il partito dell’ex sindaco Visconti, la cui giunta è stata sciolta per camorra – si riuniscono (essendo privi di una vera sede) al corso Europa, all’interno di un locale del vecchio Partito socialdemocratico, poi divenuto ritrovo per gli anziani del luogo. E’ un congresso che designerà l’elezione a segretario di Roberto Sorrentino (nella foto), già segretario prima dell’avvento del commissario Gennaro Acampora. Sorrentino corre da solo, non ci sono candidati in campo che fanno riferimento ad altre anime del partito. Un partito dilaniato da polemiche, contrapposizioni e mille beghe interne. Un partito che non troverà pace nemmeno dopo questo congresso: l’ala non sorrentiniana (i vari Schiano, Coppola, Guida, Paragliola e qualcun altro) avrebbe deciso di non partecipare ai lavori congressuali come forma di contestazione per le modalità di gestione della fase pre-congressuale. Marano ha mille problemi, mille difficoltà, ma nel Pd la musica è sempre la stessa. Si spera per il futuro.













