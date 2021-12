CALVIZZANO. Santopaolo e Pisani: “Nessun accordo tra opposizione e Pirozzi. Il sindaco resta ancora in bilico”

125 Visite

In merito alle voci infondate che vedrebbero già raggiunto intesa politica tra ciò che resta della Maggioranza ed i gruppi di Opposizione, i consiglieri Pisani e Santopaolo precisano quanto segue: “fermo restando la volontà di collaborare per il bene di Calvizzano , ad oggi non vi e’ alcun accordo raggiunto con il Sindaco Giacomo Pirozzi in merito alla formazione di un “Governo di larghe intese”. Tale precisazione appare doverosa per non creare equivoci o circostanze di fatto non veritiere.

