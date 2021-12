Marano, telefonia mobile: la terza antenna in pochi metri. Ma il Tar è stato chiaro: i Comuni devono dare ampia pubblicità, ma così non è stato

151 Visite

Terza antenna in corso di installazione a San Rocco, nel cuore della popolosa frazione periferica. Antenna per la telefonia mobile, l’ennesima in pochi metri quadri. I cittadini protestano, chiedono notizie, ma al Comune nessuno parla, nessuno sa niente, nessuno informa. Il Tar, di recente, per un’analoga vicenda di Quarto, ha chiarito che i Comuni devono necessariamente dare ampia pubblicità alle richieste di installazione provenienti dai privati. I cittadini devono avere la possibilità di fare osservazioni. Non basta la pubblicazione sul sito del Comune, hanno chiarito i giudici amministrativi. Gli atti si possono impugnare e il Comune deve tenerne conto. Da oltre un mese la gestione delle attività produttive a Marano è passata da Massimo Squarzoni a Paolo D’Auria. Qualcuno dia risposte.













