Qualiano, Onofaro illustra proposta deliberazione in Consiglio: “Stato di grave emergenza ambientale”

Considerato che sin dall’inizio di questa consiliatura il Comune di Qualiano si è impegnato in questa strenua lotta ai roghi tossici, al contrasto della illegalità ambientale e degli scarichi e versamenti abusivi ed indiscriminati; Rilevato che il 26 luglio 2019 a seguito dell’incendio della Discarica Ex Alma si costituì presso la Prefettura di Napoli un tavolo permanente per il monitoraggio delle ex cave e per operare una bonifica totale dei siti inquinati; Dato atto che il Comune di Qualiano ha firmato il protocollo di legalità con i Comuni di Villaricca, Marano ed altri per il controllo del territorio insieme al Delegato del Prefetto Dott. Gerlando Iorio ed oggi il Prefetto Romano oltre al costante impiego dei vigili urbani e del Comandane Biagio Chiariello e dell’Esercito Premesso che a seguito di tutti questi eventi il Sindaco, in data 4 ottobre 2019, ha inoltrato alle Autorità indicate in calce alla presente, formale richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza per rischi ambientali e sanitari, istanza attraverso la quale si evidenziava che: – Il territorio del Comune di Qualiano è sito in quella che viene comunemente e tristemente definita “la terra dei fuochi”, denominazione utilizzata per indicare quel territorio sito fra la provincia nordest di Napoli e la provincia sud ovest di Caserta, esattamente l’agro giuglianese e l’agro aversano, caratterizzato da una forte presenza di discariche autorizzate ed abusive, nonché da contini e quotidiani roghi “tossici”, spesso frutto di uno smaltimento illegale di rifiuti di vario genere.

L’amministrazione comunale di Qualiano ha posto in essere ogni attività utile a ridurre il fenomeno, con particolare attenzione al controllo attivo del territorio comunale al fine di evitare sversamenti abusivi che potessero dar luogo ad incendi, rimozione immediata dei rifiuti rinvenuti in aree non autorizzate, controlli sulle modalità di smaltimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani e ciò nonostante le difficoltà dipendenti da un corpo di Polizia Municipale composto da pochissime unità e dalla disponibilità di fondi ridotti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti stessi.

All’interno del territorio comunale non sussiste alcuna discarica attiva o chiusa, tantomeno illegale, il territorio non è interessato direttamente dal fenomeno dei roghi tossici, nel senso che tali fenomeni non si verificano nel territorio qualianese; tuttavia il territorio del Comune di Qualiano è confinante con le zone periferiche dei Comuni di Villaricca e Giugliano in Campania, nonché limitrofo al territorio di Villa Literno, che circondano quasi integralmente il Comune di Qualiano e che sono caratterizzati dalla presenza di numerose discariche, attive e chiuse (fra cui si citano Cava Alma, Resit, aggiungi altre…… ), nonché da imponenti siti di stoccaggio (su tutti Taverna del Re), e da impianti di trattamento (STIR di Giugliano in Campania), i cui continui miasmi invadono sovente il vicino territorio del Comune di Qualiano, che si trova a poche centinaia di metri da tali siti, a differenza dei centri abitati dei Comuni di Giugliano in Campania e Villaricca, che si trovano a diversi chilometri e che dunque non subiscono in egual misura gli effetti sopra descritti.

Oltre alle problematiche legate alla presenza di discariche (si sottolinea il grave incendio che ha colpito recentemente cava Alma) e siti di stoccaggio, particolarmente rilevante e di estrema gravità è il fenomeno dei roghi tossici, che si verificano con cadenza quotidiana e che, al contrario dei dati diffusi, almeno nel territorio sopra indicato, non sono affatto in diminuzione, come risulta dalla molteplici segnalazioni ricevute quotidianamente all’amministrazione ed all’Ente comunale, nonché della forze dell’ordine e dal corpo dei vigili del fuoco, che non riesce a fronteggiare il fenomeno adeguatamente proprio perché nel territorio di cui sopra si verificano eventi di tal guisa con estrema frequenza, al punto che spesso le pattuglie in servizio non riescono ad intervenire in tutti i luoghi ove si verificano contestualmente i detti roghi tossici, talvolta nel numero di 6-7 contemporanei.

I roghi si verificano con particolare frequenza nell’ entroterra del vasto territorio periferico del Comune di Giugliano in Campania, i cui terreni sono sovente interessati da sversamenti abusivi di rifiuti di ogni genere, fra cui soprattutto scarti industriali, pneumatici, scarti delle aziende conserviere, che vengono smaltiti illecitamente con sversamenti in discariche abusive nascoste nei vasti appezzamenti di terreno incolti, cui successivamente viene appiccato fuoco al fine di “facilitarne” lo smaltimento ed eliminare ogni tracciabilità. – Tali attività potrebbero essere opera di singoli individui, oppure, con maggiore probabilità, parte di un sistema criminale organizzato dedito ad offrire “servizi di smaltimento” abusivi, come emerso in recenti casi di cronaca, che potrebbero anche essere legati agli ambienti della criminalità organizzata di tipo camorristico, che -come in più casi accertato- ha sempre individuato fonti di guadagno nello smaltimento dei rifiuti.

Tale situazione è foriera di gravissimi danni ambientali, in un territorio a vocazione prettamente agricola, da cui derivano necessariamente gravi rischi di tipo sanitario, con particolare riferimento alle patologie dell’apparato respiratorio; all’uopo si vuole inoltre sottolineare l’aumento statisticamente provato di patologie oncologiche nel territorio interessato. – L’operato dei singoli enti comunali e/o metropolitani appare del tutto insufficiente a fronteggiare tale situazione, che richiederebbe interventi coordinati da strutture sovracomunali con poteri e mezzi di cui i singoli enti non dispongono. – Non sono stati adottati, ad oggi, pur essendo l’incresciosa situazione evidente a tutti, il piano strategico, né quello di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, previsti sin dalla legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10 e ss., che ad ogni modo l’attuazione di tali piani comporta tempi tecnici di durata incompatibile con la gravità dell’emergenza odierna, che richiede interventi urgenti ed improcrastinabili.

La situazione è resa ancora più grave dalla circostanza che le poche discariche ancora attive hanno esaurito le proprie capacità di smaltimento e si trovano in condizioni di sovraccarico che rendono aleatoria la stessa possibilità di gestione del materiale smaltito.

Le autorizzazioni regionali per maggior parte delle suddette discariche sono scadute o in corso di scadenza, e che la situazione è andata viepiù aggravandosi per effetto dell’adozione, da parte di più di un Sindaco, di provvedimenti di chiusura, e divieto di discarica nei propri territori. – Visto l’accordo di collaborazione scientifica tra Istituto Superiore di Sanità e la procura di Napoli Nord che ha evidenziato la diretta correlazione nel nostro ed altri comuni tra eccessi di specifiche patologie , mortalità superiore alla media, ospedalizzazione, incidenze tumorali, prevalenza di malformazioni congenite, nascite pretermine e l’esposizione ai rifiuti ed ai roghi di rifiuti.

Da ultimo, una puzza nauseabonda, della quale ancora non è dato conoscere la causa e/o la fonte, ha caratterizzato le serate estive della comunità qualianese, costringendola a chiudersi in casa; – Che il predetto fenomeno è stato attenzionato formalmente alle Autorità competenti per assumere ogni tipo di indagine e rimedio al fine di porre fine a tali eventi. Vista tutta la premessa, che forma parte integrante della proposta, rilevato il momento critico che si vive per individuare l’origine dei miasmi che si sentono ogni sera in tutto l’hinterland di Napoli Nord, PROPONE DI DELIBERARE Per le motivazioni sopra elencate e con l’obiettivo di voler dare un fattivo contributo alla causa, nuovamente lo stato di emergenza ambientale per la presenza di gravi rischi ambientali e sanitari al fine di predisporre un piano emergenziale per affrontare la problematica sopra descritta.

Inoltre il Comune di Qualiano si impegna a: • sollecitare fattivamente le Autorità competenti ad intervenire con ogni mezzo anche finanziario, e/o progetto, indagine al fine di appurare la causa e/o fonte dei continui miasmi che, quasi quotidianamente, si producono sul territorio comunale; • intensificare il coinvolgimento attivo di associazioni, cittadini ed attività produttive nel processo di individuazione delle criticità ambientali e nella loro risoluzione; • a promuovere, in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, iniziative per far conoscere la presente Dichiarazione di Emergenza Ambientale attraverso attività eseguite da associazioni e/o professionisti competenti in materia; • a tenere in forte considerazione la presente dichiarazione di emergenza ambientale per gli obiettivi e gli indirizzi qui contenuti per la futura stesura dei documenti di pianificazione quali il PUC in corso di adozione; • a realizzare tutte le iniziative che mirano alla tutela ed alla salvaguardia ambientale; Si dispone di inviare la presente delibera al Presidente della Repubblica, Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell’Ambiente, Presidente della Regione Campania, Presidente dell’Assemblea Regionale della Campania, al Prefetto di Napoli.