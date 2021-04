Incidente Gennaro Nappa: torna libero l’amico alla guida dell’Audi

943 Visite

Torna libero Domenico Fragalà, finito ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale dopo la morte dell’amico Gennaro Nappa. Oggi la X Sez. del tribunale del Riesame di Napoli, ha accolto l’istanza dei legali, avvocato Mario Griffo e Luigi Poziello, annullando l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Lo attende però un processo per il capo di imputazione contestatogli: omicidio stradale e lesioni stradali aggravate. Il giovane, già nel corso del primo interrogatorio, ammise le proprie responsabilità, dichiarando di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto. Domenico Fragalà, incensurato, è uno studente dell’ultimo anno della scuola superiore e lavora come operaio in una nota azienda edile di Qualiano.

Nella notte del 10 aprile, il 19enne era alla guida di un’Audi in via Consolare Campana, con lui c’era anche la vittima. Stando a quanto ricostruito, avrebbe perso il controllo a causa dell’alta velocità durante un tentativo di sorpasso: mentre cercava di superare una Fiat Panda l’ha colpita su un lato, il veicolo si è ribaltato varie volte ed è finito contro una terza automobile parcheggiata. Per Gennaro Nappa non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso del Cardarelli di Napoli.













