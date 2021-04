Marano, via Barco: 17 inquilini lasciati senza acqua. “Da 6 mesi in attesa dei tecnici”

82 Visite

Un intero condominio lasciato senza acqua a Marano di Napoli, in via Barco, 8 bis. Circa 17 inquilini si trovano a dover fare i conti con il silenzio dei tecnici. Il disservizio ebbe inizio il 30 ottobre, da un guasto sorto in strada. Un lettore scrive alla redazione di Terranostranews per denunciare l’accaduto. “L’unico intervento dei tecnici risale al 30 ottobre ed è consistito nell’istallazione di una fontana con una pompa dell’acqua, che dalla condotta principale arriva alla nostra cisterna. Ci dissero pochi giorni e siamo da voi, ma ad oggi sono 6 mesi e non abbiamo visto ancora nessuno“, così racconta l’inquilino della zona. A nulla sono servite le pec, le telefonate e gli incontri di persona per tentare una risoluzione immediata del problema.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Alda Liccardo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS