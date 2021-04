Marano, l’odissea di Maria. Ricoverata per Covid, dimessa dall’ospedale scopre a casa di essere ancora positiva. “Ed era senza la dentiera”

1.305 Visite

Ha 86 anni Maria ed è residente a Marano. Ha contratto il Covid ed è stata ricoverata per molti giorni al Cotugno. Dal nosocomio collinare è stata dimessa stamani, dopo i due tamponi di rito. Il primo aveva dato esito negativo, mentre per il secondo non era arrivata alcuna comunicazione. Appena rientrata nella sua abitazione i familiari hanno scoperto, in primis, che non aveva la dentiera e, attraverso una successiva comunicazione del medico curante, di essere ancora positiva al virus. Maria è reduce da un precedente intervento al femore, eseguito al Cardarelli. Ha diverse patologie ed è costretta da anni a spostarsi su una sedia a rotelle. I familiari della donna sono ora sul piede di guerra: “Perché hanno consentito a una donna così fragile di lasciare l’ospedale senza attendere l’esito del secondo tampone? Per giorni ci avevano detto che non mangiava, che era depressa. In realtà non le avevano mai rimesso la dentiera”.













