Marano, Sorrentino (Pd): “Siamo un partito vivo e coeso”

Il responso delle urne ha fornito degli spunti molto interessanti per il nostro territorio ma anche a livello nazionale. A Marano, nonostante le tante critiche e gli attacchi strumentali che subiamo da anni, il Partito Democratico ha messo ancora una volta a tacere i detrattori dimostrandosi una comunità viva e coesa. Abbiamo organizzato diversi incontri nel nostro circolo locale con vari candidati al Parlamento Europeo, portando sul nostro territorio personalità di spessore nazionale e con una profonda conoscenza delle nostre problematiche, con i quali abbiamo dibattuto del ruolo del nostro amato sud in Europa, dimostrando ancora una volta che il contatto diretto con i cittadini ripaga sempre. Siamo orgogliosi del risultato che tutti i nostri candidati hanno ottenuto a Marano ed in tutta la circoscrizione. Adesso però è il momento di portare avanti le nostre battaglie contro l’autonomia differenziata, sul salario minimo e sullo sblocco dei fondi di sviluppo e coesione con una forza ancora maggiore. Il Partito Democratico, ora più che mai, rappresenta il punto di riferimento di un centro sinistra che deve necessariamente costruire un’alternativa all’avanzata delle destre, mettendo al centro le persone ed i temi che l’attuale governo continua ad ignorare, come i giovani, l’ambiente, la cultura, la ricerca e l’inclusione.

Roberto Sorrentino

Segretario PD Marano













