Tavolo centrosinistra-M5S: fumata nera sul nome, pronto il documento programmatico

Di Emiliano Caliendo

Tutti d’accordo su tutto. Tranne sulla cosa più importante: il nome di un candidato sindaco che riesca a unire il centrosinistra guidato dal Partito Democratico con i nuovi compagni di viaggio del Movimento 5 Stelle, insieme con le liste del governatore De Luca. Un puzzle che, però, gradualmente pare risolversi. Il primo tassello è la bozza di documento programmatico, largamente condivisa da tutti i presenti alla riunione di coalizione di questa sera, pronta ad essere eventualmente emendata, presentata dal segretario metropolitano del PD, Marco Sarracino, che non nasconde la sua soddisfazione.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito dell’incontro tra le forze politiche che hanno deciso di lavorare con il Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative– fa sapere in un comunicato Sarracino-. Il documento che infatti abbiamo presentato è risultato largamente condiviso nei suoi punti centrali. Siamo aperti però a suggerimenti ed emendamenti così da arrivare alla definizione della coalizione che individuerà in tempi brevi il candidato sindaco che dovrà scrivere una nuova storia per Napoli.”

Sarracino individua la priorità programmatiche “identitarie” “nella lotta alle povertà economiche ed educative che purtroppo anche a causa del covid hanno raggiunto livelli eticamente inaccettabili, immaginare un nuovo sviluppo in maniera ecosostenibile grazie alle grandi opportunità che offrirà il PNRR, rendere Napoli una città dove i servizi funzionino con efficienza e regolarità, dal trasporto pubblico alla manutenzione delle sue strade.”

Ma c’è un passaggio del documento che sarà particolarmente piaciuto a Palazzo Santa Lucia e al suo emissario, il vicepresidente di Regione Fulvio Bonavitacola.

“[…] sarà fondamentale rafforzare una proficua collaborazione con la Regione Campania– è scritto nel documento programmatico – per le grandi opportunità che può introdurre per Napoli e la sua area metropolitana, guardando innanzitutto agli investimenti dei fondi strutturali europei 2021-27, agli undici progetti che l’ente regionale ha previsto per la città e che potrebbero cambiare e migliorare l’aspetto di tanti quartieri, fino alla complessiva occasione per Napoli e la sua città metropolitana di avvalersi anche della macchina amministrativa regionale affinché le tante occasioni di sviluppo presenti non vadano perdute. Napoli non rinasce senza il ruolo centrale della Regione Campania.” Un obiettivo che per il Pd rappresenta una cesura netta rispetto al rapporto istituzionale sfociato in continue schermaglie verbali tra De Luca e il sindaco Luigi de Magistris negli ultimi anni. Ovviamente i tempi sono stretti e dall’incontro emerge che questo embrione di coalizione dovrà presto fare sintesi su un nome che non sia imposto da giochi di segreterie romane. E’ di questo avviso il segretario regionale dei Moderati, Vincenzo Varriale: “E’ un’ottima idea quella di creare un tavolo ristretto in rappresentanza di tutte le liste a patto che si faccia presto e che si decida un candidato sindaco condiviso a maggioranza. Il nome deve essere quello con più capacità di sintesi di tutte le forze in campo data l’eterogeneità e la composizione delle liste, un nome capace di unire tutti.”

Italia Viva, attraverso la sua coordinatrice cittadina, l’ex senatrice Graziella Pagano, si dice disponibile all’ipotesi di primarie pur di evitare diktat demostellati sul nome del candidato sindaco: “Sul nome del candidato sento avanzare idea di “consultazioni”– specifica Pagano- mi pare una proposta che aiuta a sbloccare un impasse che è ancora esistente su questo terreno. Vorrei, però, capire perché si continua a escludere a priori idea delle primarie che invece si faranno a Roma a Torino e a Bologna. Noi non diciamo o primarie o morte ma non possiamo neanche accettare discorso inverso. Senza neanche una spiegazione. In ogni caso siamo disponibili a costruire una candidatura che sia davvero unitaria a patto che si riconosca pari dignità a tutti i partiti della coalizione e anche ai nomi che gli stessi hanno proposto, senza introdurre elementi ‘preferenziali’”.

In sostanza la distanza da colmare è quella tra l’asse PD-5S e le forze centriste e deluchiane. I primi annuncerebbero la candidatura del presidente della Camera, Roberto Fico, per Palazzo San Giacomo già domattina, i secondi preferirebbero l’ex ministro dell’Università, Gaetano Manfredi. Non è da escludere che se uno dei due si tirasse indietro, potrebbe riprendere quota il nome di Enzo Amendola che, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ormai consegnato a Bruxelles, potrebbe rinunciare al ruolo di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei per tentare di diventare il sindaco di Napoli. Dopo una missione compiuta, ce ne sarebbe un’altra forse ancor più ardua.













