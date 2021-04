Tavolo del centrosinistra comunali Napoli, Varriale (Moderati): “Serve un candidato sindaco capace di unire tutti”

117 Visite

“L’incontro coi rappresentanti del Centrosinistra e del Movimento 5 Stelle ha permesso di fare un passo in avanti verso le scelte di coalizione. La Campagna elettorale ha necessità di accelerare. Il PD ha presentato un documento condiviso in larga parte e abbiamo deciso di dare spazio, nelle prossime 24 ore, ad eventuali contributi. Un documento che delinea il perimetro della coalizione. Credo che un aspetto importante sia la capacità di fare sintesi per essere più rapidi nelle scelte. E’ un’ottima idea quella di creare un tavolo ristretto in rappresentanza di tutte le liste a patto che si faccia presto e che si decida un candidato sindaco condiviso a maggioranza. Il nome deve essere quello con più capacità di sintesi di tutte le forze in campo data l’eterogeneità e la composizione delle liste, un nome capace di unire tutti”.













