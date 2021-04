Sexcetera. La campagna per il sesso over 70 nel Regno Unito

106 Visite

Si chiama “Let’s Talk The Joy of Later Life Sex” ed è una campagna che nasce dall’idea dell’associazione Relate, società britannica che fornisce supporto e consulenze alle relazioni di individui o coppie del Regno Unito.

L’obiettivo è quello di rompere i tabù che ruotano attorno alla vita sessuale di chi ha superato i 70 anni di età – luogo comune, questo, in base al quale “gli anziani non dovrebbero, non potrebbero e non vorrebbero fare sesso ed essere intime”, hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – e di promuovere così l’importanza dell’intimità anche fra i più adulti.

Dati alla mano, infatti, solo due terzi degli over 65 (il 67%) afferma che il sesso e l’intimità per la loro fascia di età sono raramente (43%) o mai (24%) rappresentati nei mass media – proprio il contrario di quanto accade per i giovani fra i 18 e i 24 anni.