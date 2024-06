Napoli, l’assurda morte di Cristina davanti Villa Rosbery

183 Visite

Tragedia a Napoli ieri pomeriggio: un kayak si è rovesciato nello specchio d’acqua davanti a Villa Rosebery, la residenza napoletana del presidente della Repubblica. Una ragazza ha perso la vita. Da una prima ricostruzione l’incidente sarebbe stato dovuto allo scontro con una barca. A lanciare l’allarme un motoscafo. Il corpo della vittima è stato ripescato dalla Guardia Costiera. Sono in corso accertamenti.

La donna deceduta si chiamava Cristina Frazzica ed era residente a Vigevano. Quest’ultima era a bordo del kayak insieme ad un’altra persona: il 33enne Vincenzo Carmine Leone. La segnalazione alla Capitaneria di Porto è arrivata verso le 17.45. La persona che ha chiamato le autorità, a bordo del suo motoscafo, aveva notato il kayak rovesciato in mare e un giovane in acqua che sembrava agitato e in difficoltà.

Sul luogo del drammatico sinistro, è poi giunto anche il magistrato di turno. Ora la Procura di Napoli ha avviato un’indagine.













