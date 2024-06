Marano, delitti Vigna-Pastella: Antonio Orlando si avvale della facoltà di non rispondere

183 Visite

Si è tenuto stamani l’interrogatorio di garanzia di Antonio Orlando, indagato, tra gli altri, quale mandante dell’omicidio di Pastella Antonio e Vigna Salvatore, uccisi nel 2015 entrambi in un agguato di camorra per aver tradito il Clan Polverino confluendo nel gruppo scissionista di Mariano Riccio. Orlando, difeso di fiducia dagli avvocati Antonio Cavallo e Rosario Pezzella, del foro di Napoli Nord, si è avvalso della facoltà di non rispondere. ” Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di leggere le carte avendo ricevuto l’avviso dell’interrogatorio soltanto sabato scorso, tuttavia prima facie emergerebbero tante contraddizioni nelle propalazioni dei pentiti che accusano Orlando. È necessario contestualizzare e verificare e confidiamo nel Tribunale del Riesame per l’annullamento dell’Ordinanza “, questo il primo commento dei difensori di Orlando.













