Taekwondo, medaglie per gli atleti di Giugliano

224 Visite

Taekwondo, successi straordinari per il “Team Napolano” al Foro Italico

Dal 31 maggio al 3 giugno, il Foro Italico ha ospitato un evento memorabile dedicato al Taekwondo, confermando ancora una volta l’importanza di questo sport nel panorama europeo. Il torneo Kim e Liù 2024, ha visto protagonisti i giovani talenti del Taekwondo, con bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che hanno dato spettacolo e mostrato il loro indiscutibile talento. Kim e Liù 2024: Il Sogno Olimpico dei Piccoli Atleti

Durante le giornate dal 31 maggio al 2 giugno, il torneo Kim e Liù 2024, ha rappresentato un’occasione imperdibile per i giovani atleti di tutta Europa. Tra i partecipanti spiccavano i cangurotti del “”team Napolano di Giugliano in Campania, che hanno ottenuto risultati eccellenti e portato in alto il nome della loro regione. Ecco i risultati straordinari: Medaglia d’Oro: Lorenzo Palladino, Anastasiia Kalbina, Paolo Di Maro; Medaglia di Bronzo: Francesco Procentese, Felicia Mercurio. I giovani atleti hanno avuto l’onore di incontrare figure di rilievo nel mondo del Taekwondo, tra cui il famoso maestro Sun Jea Park, pioniere del Taekwondo a livello mondiale. Gli atleti hanno avuto incontri memorabili anche con il Vigile del Fuoco campione del mondo Simone Alessio e il Carabiniere campione olimpico Vito Dell’Aquila che hanno partecipato all’evento, offrendo ispirazione e consigli preziosi ai piccoli atleti.Coppa Italia: Il Successo dei Senior del Team Napolano il 3 giugno è stata anche la volta dei senior del team Napolano, che hanno partecipato alla Coppa Italia con determinazione e spirito combattivo. Anche in questa occasione, i risultati sono stati notevoli: Medaglia di Bronzo: Brian Di Palma, Alessio Parisi, Angelo Adda Questi atleti hanno affrontato avversari di fama europea, combattendo con coraggio e determinazione fino all’ultimo respiro.

di Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews