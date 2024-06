Europee, manifesti di alcuni candidati affissi anche in spazi non consentiti: chi dovrebbe controllare, lo farà?

245 Visite

Siamo alle solite. Come ogni campagna elettorale di caratura nazionale ed europea si presentano sempre le stesse situazioni e gli scenari noti e arcinoti. Molti lettori ci segnalano la presenza di manifesti affissi, da politici molto in voga, anche negli spazi non assegnati dai rispettivi comuni e riservati ad altre liste. In particolare il fenomeno si sta verificando tra Marano, Mugnano, Calvizzano, Giugliano e Villaricca. Non è esagerato attribuire, a coloro che adottano questo modus operandi, un atteggiamento di prepotenza e sopraffazione. Chi si candida a ricoprire ruoli istituzionali dovrebbe in primis curarsi anche di questi aspetti, che all’apparenza sembrano di poco conto, ma che nella sostanza hanno un determinato peso. Alle rispettive Polizie Municipali spetta l’onere di multare le affissioni abusive e quelle collocate in spazi diversi rispetto a quelli di appartenenza. Ma lo faranno? Chissà, vedremo!













