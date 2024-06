Il Deltablues 2024 entra nel vivo dopo le date di apertura del 26 maggio e la prima “blues cruise” di sabato 1 giugno.

Giovedì 27 giugno il Deltablues indossa l’elegante vestito del jazz, nel bel Parco Casalini di Rovigo, per le esibizioni del Marco Vavassori Quartet (con inizio alle ore 21:00) ad anticipare l’attesa esibizione del Francesca Tandoi Trio che per l’occasione avrà il piacere di ospitare la chitarra di Eleonora Strino, in questo “special project” che avrà inizio alle ore 22:00.

Ingresso Gratuito. LE ALTRE DATE DEL DELTABLUES 2024 Tutto questo in attesa che il celebre Festival – quest’anno dedicato alla memoria di Marino Grandi (ideatore e direttore della rivista Il Blues, nonché fondamentale divulgatore a livello nazionale) – entri nel vivo di un infuocato mese di luglio, che vedrà la presenza di artisti di grande levatura in un calendario che prevede la partecipazione dell’Helga Plankensteiner Quintet (giovedì 4 luglio con apertura Sylvie & The Blueslines) a Rovigo, l’inossidabile Bobby Solo & His Band (sabato 6 luglio a Rosolina Mare, ingresso gratuito), mentre i vincitori delle selezioni IBC, Sacromud avranno l’onore di aprire – venerdì 12 luglio – a Bobby Rush, una delle leggende viventi del blues americano, in una serata che si preannuncia molto carica di groove. A chiudere questa edizione del Deltablues – dopo la finalissima delle selezioni per determinerà chi rappresenterà l’Italia del blues al prossimo International Blues Challenge di Memphis, Tennessee – sarà il decano Fabio Treves con la sua celebre band che, per celebrare i 50 anni di attività, avrà graditissimi ospiti sul palco due storici chitarristi che hanno militato nella band del “Puma di Lambrate”, ovvero Paolo Bonfanti e Maurizio “Gnola” Glielmo, per una serata che si preannuncia parecchio calda. Serate 4, 12 e 13 luglio ingressi Euro 10,00 ridotti Euro 8,00 prevendite https://www.diyticket.it/ festivals/586/deltablues