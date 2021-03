Nuovo impianto rifiuti a Giugliano: venerdì conferenza dei sindaci a Villaricca

106 Visite

๐™‰๐™ช๐™ค๐™ซ๐™ค ๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™ž ๐™ง๐™ž๐™›๐™ž๐™ช๐™ฉ๐™ž ๐™– ๐™‚๐™ž๐™ช๐™œ๐™ก๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ค: ๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™š๐™ง๐™™ฤฑฬ€ ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™›๐™š๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™– ๐™™๐™š๐™ž ๐™จ๐™ž๐™ฃ๐™™๐™–๐™˜๐™ž ๐™– ๐™‘๐™ž๐™ก๐™ก๐™–๐™ง๐™ž๐™˜๐™˜๐™– Venerdรฌ alle ore 9 e 30, presso il Palazzo baronale di Villaricca, si terrร la conferenza dei sindaci dellโ€™area sulla questione del nuovo impianto per il trattamento dei rifiuti previsto a Giugliano, in localitร โ€œPonte Riccioโ€.

๐€๐ฅ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐œ๐ข๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ง๐จ ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐†๐ข๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ, ๐๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ซ๐จ๐ณ๐ณ๐ข, ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐๐ฎ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ, ๐‘๐š๐Ÿ๐Ÿ๐š๐ž๐ฅ๐ž ๐ƒ๐ž ๐‹๐ž๐จ๐ง๐š๐ซ๐๐ข๐ฌ; ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐ฎ๐ ๐ง๐š๐ง๐จ, ๐‹๐ฎ๐ข๐ ๐ข ๐’๐š๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š๐ซ๐จ; ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐Œ๐š๐ซ๐š๐ง๐จ, ๐‘๐จ๐๐จ๐ฅ๐Ÿ๐จ ๐•๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ข; ๐ข๐ฅ ๐ฌ๐ข๐ง๐๐š๐œ๐จ ๐๐ข ๐‚๐š๐ฅ๐ฏ๐ข๐ณ๐ณ๐š๐ง๐จ, ๐†๐ข๐š๐œ๐จ๐ฆ๐จ ๐๐ข๐ซ๐จ๐ณ๐ณ๐ข. ๐‡๐จ ๐ข๐ง๐ฏ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐จ ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐ซ๐ข๐ฎ๐ง๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ง๐œ๐ก๐ž ๐ข ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐š๐ซ๐ข ๐ฉ๐ซ๐ž๐Ÿ๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ณ๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐จ ๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐ข๐ฅ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐Œ๐ž๐ฅ๐ข๐ญ๐จ.

Lโ€™obiettivo รจ quello di mettere in campo delle iniziative concrete ed urgenti per tentare di fermare la costruzione dellโ€™impianto e far capire alle istituzioni sovracomunali che questโ€™area ha giร dato in tema di contributo ambientale; il nostro territorio non puรฒ sopportare un ulteriore carico.

Allo stesso tempo ho giร spiegato che noi sindaci, sin dallโ€™inizio dellโ€™iter burocratico legato allโ€™impianto di โ€œPonte Riccioโ€, abbiamo messo in campo alcune iniziative per manifestare la nostra opposizione a quella decisione ma solo oggi troviamo dโ€™accordo sulla nostra linea il Comune di Giugliano. Elemento fondamentale, per quanto arrivato in ritardo, in grado di concedere la possibilitร di unโ€™azione comune che coinvolga anche il principale Ente interessato alla realizzazione del complesso che dovrร lavorare e trattare i rifiuti.

Anche se lโ€™iter รจ ormai arrivato alla fine, abbiamo il dovere di provarci a fermare quellโ€™impianto per tutelare le nostre cittร e la nostra gente. Questโ€™area ha bisogno di bonifiche e di investimenti; non di rifiuti e di altro carico ambientale che , come detto, sarebbe insostenibile per i nostri cittadini. Cosรฌ il sindaco di Villaricca, Rosaria Punzo.













