Salta la nomina dell’assessore Del Giudice al Comune di Bacoli a seguito della segnalazione del M5S

di Emiliano Caliendo

E’ saltata definitivamente la nomina ad Amministratore Unico della Flegrea Spa, la

società partecipata dei rifiuti di Bacoli, dell’assessore del Comune di Napoli, Raffaele

del Giudice, in quanto ci sarebbe un’incompatibilità tra il suo ruolo in Giunta

comunale e quello che sarebbe andato eventualmente a ricoprire nel comune flegreo.

Ha fatto luce sulla svista amministrativa il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle

di Napoli che ha presentato nel merito una segnalazione agli organi ed enti di

controllo, richiamando il decreto legislativo n.39 del 2013. La norma all’art.12 è

infatti molto chiara: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche

amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo

pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: con la carica di

componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con

popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni

avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione

dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico.”

Non è noto se Del Giudice abbia presentato o meno la candidatura per cui era stato

indetto un avviso pubblico. Supponiamo di sì dato che al nostro giornale il sindaco di

Bacoli Della Ragione aveva affermato tranquillamente che sarebbe stato l’assessore

all’Ambiente di Napoli il nuovo amministratore di Flegrea Lavoro. Del Giudice in

Consiglio Comunale a Napoli interpellato dal consigliere dei 5S, Matteo Brambilla,

ha smentito assolutamente la cosa.

Intanto il Comune di Bacoli ha riaperto e prorogato i termini dell’avviso pubblico per

la presentazione delle candidature come amministratore unico della partecipata dei

rifiuti. “Non presenterò alcuna domanda, i tempi non coincidono con lo slittamento

della fine legislatura a Napoli”, ci ha risposto l’assessore Del Giudice contattato da

“Terra Nostra News”.

Rumors interni al comune di Bacoli vogliono che in seguito all’“inghippo”

amministrativo sull’incompatibilità, secondo i soliti ben informati non segnalato dal

Segretario Generale del Comune, Della Ragione sia alla ricerca di una persona di

assoluta fiducia a cui affidare la gestione di Flegrea Lavoro. Un compito che sarebbe

stato sicuramente meno arduo se si fosse scelta la strada della nomina diretta, e non

dall’avviso pubblico in nome della trasparenza.













