Perquisizioni e posti di controllo a Brusciano

E’ in corso da qualche ora un servizio “Alto Impatto” in città. Massima attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna alle piazze e alle strade ritenute più sensibili. Decine di militari, collaborati anche da unità del Nucleo Cinofili di Sarno, sono impiegati in perquisizioni e posti di controllo. Già 17 le persone controllate, 9 i veicoli. I controlli continueranno per molte ore.













