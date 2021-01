Un farmaco utilizzato per la cura dei tumori può bloccare il Covid

Il farmaco in questione è il, originariamente sviluppato per il trattamento dei linfomi, tumori che hanno origine nelle ghiandole. È questo il risultato di uno studio effettuato da un gruppo di ricercatori degli Istituti di tecnologia avanzata di Shenzhen ( SIAT ) dell’Accademia cinese delle scienze. Dallo studio emerge che il pralatrexato supererebbe, come efficacia, il remdesivir, principale farmaco antivirale attualmente utilizzato per trattare i pazienti con Covid-19.