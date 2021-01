Marano “al buio”: intere zone senza pubblica illuminazione da settimane. La rabbia dei residenti

199 Visite

Alcune zone, anche centrali, della città di Marano sono al buio a causa della mancanza dell’illuminazione pubblica. Il problema riguarda via Ranucci, piazza Spirito Santo, via Lorenzo Lancia, via San Rocco, almeno una parte, rimaste per giorni o settimane completamente nell’oscurità, cosa che ha suscitato il malcontento dei cittadini. Un residente di via Ranucci segnala: <<Non è possibile una situazione del genere, si rischia anche di farsi male. Ho cercato di parlare con dei tecnici del Comune e mi hanno risposto che sono al corrente del disagio e che sono in corso i lavori di ripristino>>. Un altro cittadino aggiunge:<< Quando torno a casa devo portarmi una pila per illuminare la toppa della serratura del portone>>. In conclusione, ciò che accumuna i cittadini è la paura di passeggiare e lasciare le loro case nell’oscurità.

(Foto di via Ranucci al buio)













