Clan Iadonisi, tre arresti

La Squadra Mobile di Napoli su delega della locale Direzione Distrettuale Antimafia ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di 3 persone, gravemente indiziate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Con il medesimo provvedimento cautelare è stato, inoltre, disposto il sequestro di beni immobili, autovetture e società riconducibili agli stessi.

Il provvedimento in parola compendia gli esiti delle indagini esperite nel corso del 2018 e del 2019, in ordine alle vicende associative che hanno interessato il cd. “Clan Iadonisi”, organizzazione criminale dedita al narcotraffico di stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina, operante nel quartiere Fuorigrotta.

L’indagine ha consentito di ricostruire una pluralità di episodi di cessioni ingenti di stupefacente destinato alle locali piazze di spaccio, avvenute nel primo semestre 2019. Inoltre, è stata accertata la disponibilità da parte della suddetta organizzazione di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito personale degli indagati.

Di seguito si riportano i nomi degli arrestati:

IADONISI Francesco1;

IADONISI Cosmo2 ;

DI LORENZO Flavio3 .

Napoli 28 ottobre 2020

________________

1 nato a Napoli il 4.07.1964;

2 nato a Napoli l’8.03.1983;

3 nato a Napoli il 26.10.1983.













