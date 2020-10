Covid, la provincia di Napoli prima per numero di casi in Italia

251 Visite

La provincia di Napoli è la prima in Italia per nuovi casi di positivi al coronavirus: 2210. Segue quella di Milano con 1940. Questi numeri, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Repubblica, rafforzano la possibilità che a Napoli, come del resto anche a Milano venga dichiarato il lockdown. E potrebbe essere il governo a farlo e non il presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato uno dei primi a invocare il lockdown. Queste le sue parole: “A Milano e Napoli uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l’autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del Paese no”.













