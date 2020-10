Giugliano, la giunta Pirozzi è realtà. Un paio di buoni nomi, Tina Russo e Di Fiore, il resto poca cosa

45 Visite

La nuova giunta targata Pirozzi è realtà. Il sindaco del Pd ha scelto gli assessori che lo supporteranno nei prossimi mesi o anni. Otto componenti, compreso lo stesso primo cittadino che terrà per sé una o più deleghe.

Il vice sindaco è Pasquale Mallardo, 37enne medico chirurgo. Mallardo entra in quota Movimento Cinque Stelle.

Dal PD arriva Pietro Di Girolamo, 62 anni, anch’egli medico, che esce dai banchi del consiglio comunale.

Un posto in squadra anche per Francesco Mallardo, 51 anni, già assessore provinciale e promotore della lista I Riformisti, e per Gaetano Coppola, 44enne ingegnere civile componente della segreteria del PD cittadino e già parte del direttivo. Giuliana Di Fiore, 58 anni, docente di Diritto Amministrativo, ha alle spalle anche l’esperienza di assessorato nella città di Ercolano.

Quote rosa: entra nell’esecutivo Tonia Limatola, 48enne giornalista del territorio, e Concetta Russo, detta Tina, 63 anni, già responsabile del settore finanziario del comune di Mugnano.













