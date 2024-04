Chiaiano: aggredisce familiari. Un arresto della Polizia

158 Visite

Nella notte appena trascorsa, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti nel quartiere Chiaiano per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato diversi ambienti messi a soqquadro e due persone in evidente stato di agitazione; le stesse hanno raccontato che il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, li aveva minacciati e aggrediti fisicamente ed aveva, altresì, colpito sua moglie al volto con calci e pugni per poi barricarsi in casa; pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

L’indagato, un 49enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.













