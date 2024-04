Campi Flegrei, Lega: “dai 5S polemica strumentale. La questione bradisismo non può essere oggetto di contendere elettorale”

65 Visite

“Polemica assurda! Dai 5S non accettiamo nessuna lezione su dignità e politica, soprattutto da un partito che negli anni ha rinnegato i suoi leader e tradito tutti i suoi principi, alleandosi finanche con il PD. Un controsenso innescare una polemica politica sul tema bradisismo chiedendo che resti fuori dalla campagna elettorale e allo stesso tempo ‘giocarsi’ la carta della proposta emendativa al Decreto Superbonus. Il rischio sismico dei Campi Flegrei è tema che dovrebbe unire e non dividere ma evidentemente questo governo e la maggioranza di centrodestra da fastidio e crea insofferenza a chi è stato al governo del paese per anni producendo, purtroppo, poco o nulla per il Meridione. Forse i 5S non hanno ancora realizzato di non governare più. La Lega, invece, è forza di governo, affidabile e responsabile, e ha ben chiare le priorità per il Paese. Siamo ben disposti a ragionare su proposte di buonsenso sulla questione bradisismo nei ‘Campi Flegrei’ ma non possiamo accettare idee e proposte avanzate solo per mera demagogia e tornaconti politici”.

Così una nota della segreteria regionale della Lega Campania.













