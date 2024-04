284 Visite

Da oggi la squadra andrà in ritiro a Caserta. Ecco cosa ha dichiarato mister Calzona in conferenza stampa: «Due giorni di ritiro sono dovuti, abbiamo bisogno di stare insieme più tempo possibile. La scelta è stata concordata con la società. A volte anche stare lontano dalla famiglia può aiutarti a capire in cosa stiamo mancando”.













