SCHMIDT: RASTRELLI (FDI): PREZIOSA RISORSA NAZIONALE, BASTA STRUMENTALIZZAZIONI SULLA SUA CANDIDATURA

“I sepolcri imbiancati della sinistra polemizzano ancora una volta sulle libere ed insindacabili scelte di un professionista di fama mondiale come Schmidt, preziosa risorsa nazionale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, per il quale “le strumentali perplessità in merito al suo diritto a godere dell’aspettativa prevista dalla legge sono direttamente proporzionali al timore dei suoi avversari di vederlo meritatamente alla guida della Città di Firenze”.

