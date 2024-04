Omicidio Cerciello Rega, assolto in appello il carabiniere che bendò Hjorth in caserma

252 Visite

Assolto in appello Fabio Manganaro, il maresciallo dei Carabinieri accusato di aver bendato in caserma Gabriel Natale Hjorth, uno degli americani condannati per l’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. La sentenza è stata emessa dalla prima corte d’appello di Roma in quanto “il fatto non costituisce reato”. In primo grado Manganaro era stato condannato a due mesi per l’accusa di misura di rigore non consentita dalla legge.













