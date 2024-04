Marano, processo Simeoli e figli: il giudice Gallo sostituito da Tammaro

481 Visite

Confermata l’astensione del giudice Dario Gallo, quinta sezione penale del tribunale di Napoli, che sarà dunque sostituito da un nuovo giudice, Tammaro (collegio undicesima), nel processo che vede imputati Simeoli Angelo, rinviato a giudizio per intestazione fittizia di beni aggravata dalla finalità mafiosa e i suoi figli, in questo procedimento, imputati invece per associazione mafiosa. Il processo è ancora alle battute iniziali. Gallo aveva già pronunciato sentenza di assoluzione in un altro processo in cui Angelo Simeoli e altre 55 persone erano imputate per concorso esterno o intestazione fittizia di beni. Il processo riprenderà a giugno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews