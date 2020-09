Incidente a Marano, si scontrano una jeep ed un’auto dei carabinieri

232 Visite

Secondo indiscrezioni, in via Marano Pianura, altezza via Recca, dopo il bar Morra, c’è stato un incidente stradale. Si tratterebbe di uno scontro tra il volante dei carabinieri e una jeep con a bordo due persone adulte. La strada è stata chiusa in tutti e due i sensi di marcia per gli accertamenti del caso. Sul posto è giunta una ambulanza. Si attendo i rilievi per l’autovettura dei carabinieri. Non si conoscono ancora i motivi dello scontro. Le indiscrezioni dicono che al momento, tra i danni alle cose, è stato avvistato un palo della luce quasi a terra.

Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS