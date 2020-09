Banchi anti-covid: una scuola di Napoli li costruisce da sé. La preside dirigeva una scuola anche a Marano

251 Visite

All’istituto tecnico- professionale “Casanova” di Napoli ieri sono arrivati i primi banchi anti-covid. La preside, Mira Casillo in passato dirigente scolastico alla scuola di San Rocco a Marano, in attesa che ne arrivino altri, insieme ad un gruppo di studenti, non si è scoraggiata. Infatti, all’interno di un laboratorio della scuola, alcuni alunni si sono messi all’opera per crearne di nuovi. I ragazzi della V G, Vincenzo Bari, Martina Carotenuto e Hiruni Savindya, con tutto l’occorrente necessario hanno dato il meglio di sé, improvvisandosi artigiani. In fondo c’è tutto un altro sapore a potersi avvalere in classe di attrezzature create con le proprie mani. I giovani protagonisti, fanno parte del progetto scuola-lavoro e infatti, chissà un domani potrebbero dedicarsi proprio a questo.

“In tutta la scuola, con i suoi 1350 iscritti, avevo solo 50 banchi monoposto. Dunque ne ho chiesti 600 al commissario Arcuri. Ma sarebbero comunque pochi. E allora, anche perché non è giusto mandare al macero materiali ancora in buone condizioni, ci siamo detti: seghiamo i banchi e trasformiamoli. Un fabbro, per soli 11 euro a banco, ha ridotto e adattato la parte in ferro. I nostri ragazzi ( si alternano in 4 ogni giorno nel laboratorio) hanno segato la parte in legno, il banco e il sottobanco, l’hanno piallata e rifinita. Ed ecco i banchi a norma, adatti al distanziamento imposto dal Covid”. Queste le sue parole a La Repubblica.













