Marano, le bugie raccontate agli scrutatori del 2018. Intanto pagati i componenti delle sottocomissioni elettorali

Il Comune di Marano paga, paga sempre, soprattutto quando si tratta di bonus, incentivi, richiamate alle armi (dipendenti pensionati), produttività e quant’altro. Non paga e non pagherà a breve, naturalmente, gli scrutatori impegnati alle elezioni del 2018, nonostante i ripetuti annunci (fetecchia) dei consiglieri comunali di maggioranza, del sindaco e della consigliera di opposizione della sinistra radicale. Il Comune non può anticipare un bel nulla, come avevamo mille volte scritto in questi mesi: il debito, infatti, è nelle mani dell’Osl (organo di liquidazione) e l’Osl potrà liquidare i creditori dell’ente cittadino (tutti) solo dopo aver ultimato l’iter necessario. Un iter lungo e tortuoso. Non è bastato dunque approvare un debito fuori bilancio in consiglio comunale.

Intanto il Comune ha liquidato anche i membri delle quattro sottocommissioni elettorali circondariali. Pagamenti che gravitano sui bilanci di tutti i comuni del mandamento (Marano, Calvizzano, Villaricca, Mugnano, Giugliano, Melito e Qualiano), ma che deve anticipare il Comune di Marano.

Ecco le somme nello specifico:

I sottocomissione:

Carbone Ida: 192 euro

Chietti Salvatore 192 euro

Perna Patrizia 192 euro

Giuseppe Visone 960 euro

II sottocomissione:

Tipaldi Antonietta 510 euro

III sottocomissione:

Prisco Anastasia 174 euro

Ficuciello Anna 192 euro

Luciano Bruno 18 euro

Giuseppina Ferrigno 960 euro

IV sottocommissione:

De Martino Marzia 120 euro

Imperatore Franca 120 euro

Iannucci Anna 120 euro

Daniele Paolo 600 euro.

I pagamenti sono riferiti al quadrimestre gennaio-aprile 2019.













