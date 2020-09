504 Visite

Crescono i casi nel comune di Marano: l’ultimo contagiato è un 47 enne, come comunicato poco fa dall’Asl. Asintomatico e in quarantena domiciliare. Nove persone sono attualmente positive. C’è poi un medico di famiglia, una donna, contagiata nei giorni scorsi. E’ asintomatica. Si attende esito tampone per i colleghi che condividono il suo studio professionale a Marano, in via San Rocco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS