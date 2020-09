Curiosità elettorali: apparsi manifesti di Sailor Moon e Dragon Ball affissi in una strada di Caserta

102 Visite

Se sei nato tra gli anni 80 e 90 sarai cresciuto senza alcun dubbio tra Dragon Ball e Sailor Moon, la combattente che veste alla marinaretta.

Ebbene, sono proprio loro i “candidati” apparsi in una strada di Caserta.

Le foto diffuse su facebook, hanno fatto il giro del mondo: sono i candidati del Partito Animato con Orazio Presidente a Caserta. Orazio farebbe parte di un partito inventato, quello animato.

Guardare quei manifesti per i passanti è stato come vivere un deja vu: un tuffo nei ricordi dell’infanzia.

Ed è proprio vero quando si dice:” il voto non si pretende ma si merita”. In questo caso, chi non voterebbe una Sailor Moon, paladina della giustizia? o un Dragon Ball valoroso combattente?

In realtà si tratta di un esperimento messo in campo dall’agenzia di comunicazione casertana Ratio, da cui prende il nome il candidato Orazio, per vedere in quanti fanno veramente caso ai manifesti.













