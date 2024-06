L’Atletico Marano e il primo stage per i giovani (e non) calciatori. Il prossimo anno non solo campionati giovanili

329 Visite

L’Atletico Marano, associazione sportiva fondata e presieduta da Ferdinando Bocchetti, è alla ricerca di giovani talenti da tesserare per la stagione 2024-2025. Al Grillo di Marano, martedì alle ore 20, è in programma il primo stage. La compagine, che ha partecipato a due campionati di Juniores regionale, il prossimo anno sarà impegnata in un campionato di categoria. Nello specifico, si cercano giovani calciatori nati negli anni 2001-2002-2003-2004, 2005 e 2006. Per info, contattare il 3383387653.

