Marano, Visconti e Di Luccio fanno campagna elettorale sui beni confiscati? Al Comune arriva Mocerino per l’ennesima passerella

La giunta Visconti fa campagna elettorale anche sui beni confiscati, uno dei tanti Tallone d’Achille della sgangherata amministrazione che ancora per un po’ “ammorberà” la città.

Stamani al Comune, pur di mettersi in mostra in periodo elettorale, il primo cittadino, il suo giannizzero D’Alterio e l’assessore al ramo Di Luccio (quello del conflitto di interessi sulla villa confiscata di via Marano-Quarto) si sono fatti fotografare con Carmine Mocerino, presidente della Commissione regionale sui beni confiscati. Mocerino, ex Udc, ex Caldoriano, passato sul carro di De Luca come uno tanti altri politici che un tempo lo contrastavano, è in campagna elettorale ed è venuto a Marano per farsi la sua bella passerella.

Nel merito dei beni confiscati, abbiamo già scritto più volte che il sindaco, convocato a Roma nelle scorse settimane dalla commissione nazionale antimafia, se ne tornò a Marano con una mano avanti e una indietro. Al momento ci sono criticità evidenti: le ville di via Marano-Quarto, la proroga concessa alla comunità islamica e il conseguente stop all’ordinanza di sgombero, il mancato affidamento (con i relativi crismi) dell’ex cioccolatteria a ridosso dell’isola ecologica e tanto, tanto altro, tra cui l’arcinota storia dei beni per i quali l’Agenzia nazionale attende ancora lumi dal Comune circa la destinazione d’uso degli stessi.

Non sarà un Mo(s)cerino qualunque, insomma, a togliere le castagne dal fuoco al Visconti (meglio noto come “Bacchetta tragica”), all’assessore Di Luccio e ai maggiorenti del suo partito, il Pd, che lo hanno indicato assessore in comunità con almeno altri due o tre tesserati. Di Luccio, infatti, gestisce pure la delega al Bilancio, ma in realtà (di quella delega e di tanto altro) se ne occupano altri. Tutto fa brodo purché si stia a galla..













