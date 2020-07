121 Visite

Nemmeno il blitz della scorsa settimana, eseguito dai carabinieri e conclusosi con il sequestro di decine di scooter, ha fermato qualche incosciente. Ieri sera in via Falcone, come evidenziano le immagini, alcuni adolescenti sono tornati a scorrazzare con le modalità di sempre: in tre in moto, senza casco o impennando. Ci vuole tolleranza zero: bisogna agire ogni settimana, anzi ogni giorno. Non solo i carabinieri, ma possibilmente anche gli agenti della municipale.













