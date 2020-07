Covid Campania, 7 nuovi casi

187 Visite

Sono 7 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 1.952 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, secondo i dati dell’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania diffusi oggi, 11 luglio, alle ore 17 e relativi alla mezzanotte di ieri. Anche ieri i nuovi positivi al Covi19 erano stati 7. Numeri che fanno salire a 4.769 il totale dei contagiati in Campania dall’inizio dell’epidemia, su 301.677 tamponi processati. Due i guariti e nessun decesso. Nel complesso il totale guariti sale a 4.095. Mentre i morti totali per Covid19 restano fermi a 432.













