Taglio degli alberi a San Marco, Marano paralizzata: un’ora per percorrere 200 metri

Tra via Padreterno e via Labriola traffico in tilt. Automobilisti esasperati: “Un’ora per percorrere 200 metri”. Pochissimi vigili sul posto.

È bastato il taglio degli alberi in via San Marco per mandare letteralmente in tilt la viabilità a Marano. Tra via Padreterno e via Labriola si è formato un interminabile serpentone di auto, con decine di automobilisti che hanno segnalato una situazione diventata rapidamente insostenibile.

Un’ora per percorrere appena 200 metri, in un delirio di traffico che ha paralizzato una delle arterie già più congestionate della città. E sul posto, secondo le segnalazioni, pochissimi o nessun agente della Polizia municipale a gestire una situazione che avrebbe richiesto un’organizzazione ben diversa.

La domanda è inevitabile: era proprio necessario programmare lavori di questo tipo nelle prime ore della mattina, nel pieno del traffico?

Ancora una volta Marano si ritrova alle prese con il solito caos. E torna anche il tema della gestione degli uffici comunali: i commissari straordinari hanno certamente affrontato diverse emergenze, ma sulla macchina amministrativa e sulla programmazione degli interventi si poteva e si doveva fare di più.

Perché non basta intervenire: bisogna farlo programmando, informando i cittadini e soprattutto evitando di trasformare lavori necessari in un nuovo disastro per la viabilità.